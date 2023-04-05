Ізраїльська поліція увірвалася до мечеті Аль-Акса: затримали сотні людей

Уночі в Єрусалимі правоохоронці зіткнулися з палестинськими вірянами у мечеті Аль-Акса. Під час сутички поранення отримали 12 осіб, щонайменше 350 людей затримали.

Ці події викликали неабияке невдоволення у палестинців. Зокрема, з Сектора Гази випустили щонайменше 9 ракет по Ізраїлю. Жодна з них не досягла цілі.

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Рейд правоохоронців у мечеті

Інцидент трапився під час священного для мусульман місяця Рамадан і напередодні єврейської Пасхи. Перед світанком у середу, 5 квітня, поліцейські увірвалися до мечеті Аль-Акса, що у Єрусалимі.

У поліції Ізраїля пояснюють, що це були вимушені заходи, адже на території святині забарикадувалися сотні вірян. Правоохоронці повідомили про затримання щонайменше 350 осіб, хоча за іншими даними – їх набагато більше. Ізраїльський адвокат заявив, що затримали й відправили на допит понад 500 вірян.

Віряни стверджували, що поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі й світло-шумові гранати. Після цього вони увірвалися до мечеті. За словами палестинців, правоохоронці буцімто почали бити палицями вірян.

Сутички на території мечеті: дивіться відео

У правоохоронних органах заявили, що велика група палестинських агітаторів почала закидувати камінням поліцейських. Окрім того, віряни накинулися на службовців з палками й феєрверками.

На знак протесту проти дій ізраїльських правоохоронців, на Західному березі Йордану на вулиці вийшли десятки палестинців. Окрім того, частково визнане керівництво Палестини назвало такі дії силовиків Ізраїлю "злочином".

Мечеть Аль-Акса є спірною територією. Її однаково шанують як мусульмани, так і юдеї. Сутички виникли через збіг священного місяця для мусульман Рамадану й свята юдеїв Песах.

Останнім часом напруженість у Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан вже була високою. Сутички між ізраїльтянами та палестинцями траплялися все частіше. Лише цього року від протистояння вірян загинуло 15 ізраїльтян і 88 палестинців.

Ситуація в Ізраїлі стає напруженішою