Палія офісу Денісової та будівлі Верховного Суду арештували
Джерело:"Ґрати"
Печерський райсуд Києва заарештував 51-річного Костянтина Мельника, який намагався підпалити двері офісу Омбудсмена та будівлі Верховного суду. Запобіжний йому обрали на два місяці.
Для чоловіка обрали альтернативу арешту у вигляді 95 тисяч гривень застави. Чоловіка підозрюють в умисному підпалі майна.
Нагадаю Палій офісу уповноваженої з прав людини намагався влаштувати пожежу у Верховному суді
"Невдоволений розглядом питання"
У прокуратурі ЗМІ уточнили мотив підпалу: мовляв, чоловік невдоволення тим, як держоргани розглядають його "особисте питання".
Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
При затриманні, чоловік вимагав допустити до нього журналістів і заявив, що "у нього все забрали, а те, що він робить – його єдиний вихід". До слова, він вважав, що не порушує закону.
Підпалені двері Верховного Суду
Підпал офісу Людмили Денісової: коротко
- Стався інцидент близько 16 години 26 серпня.
- Перехожі розповіли, що чоловік кинув пляшки з запальною сумішшю під двері адмінбудівлі на вулиці Інститутській – це офіс уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.
- За кілька хвилин чоловік намагався влаштувати пожежу у Верховному Суді на вулиці Пилипа Орлика. Однак його затримали поліцейські.
- Внаслідок займання дверей офісу омбудсмена та Верховного Суду ніхто не постраждав.
- Зловмисником виявився 51-річний уродженець Київщини.