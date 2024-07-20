Працювали на замовлення: невідомі деталі затримання паліїв авто військових у Львові

У Львові напередодні, 19 липня, затримали двох чоловіків, які палили автомобілі військових. Вони встигли спалити три машини.

Правоохоронці показали відео затримання молодих чоловіків. Вони розповідали поліцейським, що нібито вночі через ліс у районі Левандівки йшли "до подруги". Проте поліція знайшла у чоловіків мобільні телефони, з допомогою яких вони підтримували контакти з ворогом.

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Як вдалось затримати паліїв авто військових

Спільно з Головним управлінням поліції у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення". СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій,

– розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.



Як патрульні затримали паліїв, які вночі бігли через ліс: дивіться відео

Олексій Білошицький зауважив, що під час обшуків у затриманих слідчі знайшли:

мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором;

розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.

Станом на 20 липня затриманим вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Якщо провину за цією статтею доведуть в суді, то підозрюваним загрожує позбавлення волі на 5 – 8 років.

На кого працювали палії

У поліції пояснювали, що чоловіку представник Росії запропонував заробити грошей в одному з телеграм-каналів. Згодом він залучив свого товариша.

Чоловікам вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.

У поліції попередили, що Росія замовляє такі підпали, щоб транслювати у російських медіа пропаганду про нібито українські протести.