Палка з двома кінцями, – Юрчишин пояснив, що може дати Україні статус ОСП НАТО
Джерело:24 канал
Статус основного союзника США поза НАТО мають Австралія, Ізраїль, Єгипет, Японія, Бразилія і ще 13 країн. Україна також прагне отримати такий самий статус, який посилить безпекові стосунки з американцями.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив народний депутат групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин. Зокрема країни зі статусом ОСП НАТО отримують можливість розміщення військових баз, хоч і без права використовувати війська, які на них перебувають.
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"Це палка з двома кінцями. З одного боку, це нам може дати додаткові напрямки співпраці зі США, а з іншого – є великий ризик загальмувати або звести нанівець процедуру набуття цього статусу", – наголосив Юрчишин.
Досягнення стратегічної цілі
За словами нардепа, історія свідчить, що жодна країна, яка отримала статус основного партнера США поза НАТО потім так і не змогла вступити до Альянсу. Усі перелічені вище країни не мають перспектив, щоб увійти до Організації.
Це дискусійна ситуація, бо погнавшись за швидкими рішеннями, ми можемо програти стратегічно,
– підкреслив Юрчишин.
Депутат додав, що в Конституції України прописана ціль вступити в НАТО. Відтак влада мусить продумати усі подальші кроки й зважити, чи не заважають вони стратегічній цілі.
"У 2017 році було аналогічне звернення парламенту попереднього скликання, США не відповіли", – повідомив Юрчишин.
Співпраця зі США
Учасник групи "Справедливість" у Верховній Раді України акцентував, що є й інші шляхи отримання бонусів, які надає статус ОСП НАТО й українська дипломатія уже рухається в цьому напрямку. Мовиться про:
- укладення розширеної угоди, яка дає додаткове фінансування та знижки на закупівлю озброєння у США;
- співпраця в галузі виробництва зброї.
"Спрощувати це питання не варто. Ми поки що не маємо жодних гарантій, що наше звернення буде позитивно оцінене й адекватно відреаговане США", – резюмував Юрчишин.
Юрчишин про статус ОСП НАТО для України: дивіться відео
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