Палка з двома кінцями, – Юрчишин пояснив, що може дати Україні статус ОСП НАТО

Статус основного союзника США поза НАТО мають Австралія, Ізраїль, Єгипет, Японія, Бразилія і ще 13 країн. Україна також прагне отримати такий самий статус, який посилить безпекові стосунки з американцями.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив народний депутат групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин. Зокрема країни зі статусом ОСП НАТО отримують можливість розміщення військових баз, хоч і без права використовувати війська, які на них перебувають.

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"Це палка з двома кінцями. З одного боку, це нам може дати додаткові напрямки співпраці зі США, а з іншого – є великий ризик загальмувати або звести нанівець процедуру набуття цього статусу", – наголосив Юрчишин.

Досягнення стратегічної цілі

За словами нардепа, історія свідчить, що жодна країна, яка отримала статус основного партнера США поза НАТО потім так і не змогла вступити до Альянсу. Усі перелічені вище країни не мають перспектив, щоб увійти до Організації.

Це дискусійна ситуація, бо погнавшись за швидкими рішеннями, ми можемо програти стратегічно,

– підкреслив Юрчишин.

Депутат додав, що в Конституції України прописана ціль вступити в НАТО. Відтак влада мусить продумати усі подальші кроки й зважити, чи не заважають вони стратегічній цілі.

"У 2017 році було аналогічне звернення парламенту попереднього скликання, США не відповіли", – повідомив Юрчишин.

Співпраця зі США

Учасник групи "Справедливість" у Верховній Раді України акцентував, що є й інші шляхи отримання бонусів, які надає статус ОСП НАТО й українська дипломатія уже рухається в цьому напрямку. Мовиться про:

укладення розширеної угоди, яка дає додаткове фінансування та знижки на закупівлю озброєння у США;

співпраця в галузі виробництва зброї.

"Спрощувати це питання не варто. Ми поки що не маємо жодних гарантій, що наше звернення буде позитивно оцінене й адекватно відреаговане США", – резюмував Юрчишин.

Юрчишин про статус ОСП НАТО для України: дивіться відео

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