Пальмова олія: шкідливі та корисні властивості

Пальмова олія застосовується масово через ціну – вона майже втричі дешевша від коров'ячого масла. Цей продукт буває різним, і шкода від олії залежить від ступеня її термообробки.

Про це написала дієтолог Оксана Скиталінська у Facebook.

З її слів, замінювати молочний жир з молочних продуктів на пальмову олію справді погано, адже молочний жир містить вітаміни А та Д, а також – корисні для мозку та кишечних бактерії.

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Пальмова олія не окислюється, тож продукти довго не псуються. Також вона корисна для серця, судин і має протизапальну дію.

Та попри це, як зазначено, у законопроекті щодо заборони цієї олії в Україні, цей продукт та його жирні кислоти можуть підвищують рівень холестерину у крові і провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння. Вона є шкідливим продуктом в харчуванні людини через неправильну термічну обробку.



У пальмову олію входять: стеаринова, пальмітинова, мірістинова, капринова, лауринова, олеїнова, лінолева та α-ліноленова кислоти.

Тож, на думку дієтолога, заборонити використання пальмової олії в Україні варто лише в молочних продуктах.