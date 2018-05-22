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Пальмова олія: шкідливі та корисні властивості

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Пальмова олія
Пальмова олія / styler.rbc.ua

Пальмова олія застосовується масово через ціну – вона майже втричі дешевша від коров'ячого масла. Цей продукт буває різним, і шкода від олії залежить від ступеня її термообробки.

Про це написала дієтолог Оксана Скиталінська у Facebook.

З її слів, замінювати молочний жир з молочних продуктів на пальмову олію справді погано, адже молочний жир містить вітаміни А та Д, а також – корисні для мозку та кишечних бактерії. 

Читайте також: В Україні заборонили небезпечну для здоров'я пальмову олію

Пальмова олія не окислюється, тож продукти довго не псуються. Також вона корисна для серця, судин і має протизапальну дію.

Та попри це, як зазначено, у законопроекті щодо заборони цієї олії в Україні, цей продукт та його жирні кислоти можуть підвищують рівень холестерину у крові і провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння. Вона є шкідливим продуктом в харчуванні людини через неправильну термічну обробку.

У пальмову олію входять: стеаринова, пальмітинова, мірістинова, капринова, лауринова, олеїнова, лінолева та α-ліноленова кислоти.

Тож, на думку дієтолога, заборонити використання пальмової олії в Україні варто лише в молочних продуктах. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Здоров'я Медицина Здорове харчування Законопроект
Джерело: 24 Канал
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