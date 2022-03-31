Пам’ять про українських дітей: у Тбілісі перед парламентом виставили 145 пар дитячого взуття

У столиці Грузії місцеві активісти виставили перед будівлею парламенту 145 пар дитячого взуття. Саме стільки дітей, за офіційними даними, загинули в Україні внаслідок вторгнення Росії.

Акцію організували грузинські журналісти. Кажуть, що планували демонстрацію, коли в Україні повідомили про 119 загиблих дітей. Однак в день проведення довелося додати ще 26 пар взуття.

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Відомо, що акція тривала на проспекті Руставелі понад годину.

Ми знаємо, як важливо підтримати друзів у такі моменти. Тому українці, на мою думку, повинні сприйняти цю акцію як наш голосний протест і підтримку,

– зазначила одна з організаторок акції Ірма Надірашвілі.

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора, внаслідок збройної агресії Росії станом на ранок 30 березня 2022 року загинули 145 дітей, понад 220 поранених.

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