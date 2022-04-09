У пам'ять про жертв Краматорська: УЗ залишила порожніми місця в кількох поїздах по всій країні
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, жорстоко вбивши 52 мирних українців. У пам'ять про загиблих Укрзалізниця 9 квітня залишила порожніми місця у кількох поїздах по всій країні.
Замість пасажирів, які могли б там бути, на цих місцях їдуть квіти.
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Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси, від Львова до Запоріжжя – місця у поїздах під номером 52 залишили порожніми.
Це символізує тугу української держави за безвинними жертвами російської агресії.Довідка. Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули 52 особи, п'ятеро з яких – діти. Ще понад 100 людей отримали поранення.
Ми глибоко співчуваємо родинам загиблих та обіцяємо робити все можливе й неможливе, щоб продовжувати рятувати життя наших громадян. Світла пам'ять загиблим,
– мовиться у повідомленні.
На місцях під номером 52 у деяких поїздах їдуть квіти / Фото з телеграму УЗ
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