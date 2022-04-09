У пам'ять про жертв Краматорська: УЗ залишила порожніми місця в кількох поїздах по всій країні

Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, жорстоко вбивши 52 мирних українців. У пам'ять про загиблих Укрзалізниця 9 квітня залишила порожніми місця у кількох поїздах по всій країні.

Замість пасажирів, які могли б там бути, на цих місцях їдуть квіти.

До теми Україна добре знає, коли, звідки та як випустили ракети по Краматорську, – Подоляк

Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси, від Львова до Запоріжжя – місця у поїздах під номером 52 залишили порожніми.

Це символізує тугу української держави за безвинними жертвами російської агресії.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули 52 особи , п'ятеро з яких – діти. Ще понад 100 людей отримали поранення.

Ми глибоко співчуваємо родинам загиблих та обіцяємо робити все можливе й неможливе, щоб продовжувати рятувати життя наших громадян. Світла пам'ять загиблим,

– мовиться у повідомленні.



На місцях під номером 52 у деяких поїздах їдуть квіти / Фото з телеграму УЗ

До теми – як живе Краматорськ після обстрілу вокзалу: дивіться відео

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким усіх загиблих й поранених. Жорстокі окупанти будуть покарані за свої звірства в Україні!