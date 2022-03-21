"Пам’ятайте – вас бачать, за вами слідкують": "азовці" попередили окупантів на Харківщині

Українські захисники продовжують виявляти та ліквідовувати російських окупантів. Втекти від відповідальності за напад на Україну не вдасться нікому.

Російські окупанти продовжують наступ на Україну. Шалені втрати не стали для них уроком, хоча ворог намагається усіляко уникати зустрічі з українськими героями.

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Попередження "азовців"

Бійці "Азову" показали відео, як вони виявляють та ліквідовують російських окупантів на Харківщині.

Окупанти, які прийшли на Харківщину, пам’ятайте – вас бачать, за вами слідкують. І "Азов" займається тим, щоб ніхто з вас нікуди не втік,

– попередили ворога українські бійці.

Відео виявлення та ліквідації окупантів на Харківщині:

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