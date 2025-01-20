Трамп заявив, що забере в Китаю Панамський канал
- Дональд Трамп заявив, що США не віддавали Панамський канал Китаю, і хочуть забрати його назад.
- Трамп також звинуватив Панаму в порушенні домовленостей щодо нейтралітету каналу.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час своєї інавгурації 20 січня висловився про Панамський канал. Він заявив, що цю територію не віддавали Китаю.
За версією Трампа, Панамський канал віддали Панамі й тепер Сполучені Штати хочуть забрати його назад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію виступу 47-го президента США.
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Що заявив Трамп про Панамський канал
У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп повідомив, що Панама порушила домовленості, які вимагають нейтралітету в роботі каналу. Він також додав, що до американських кораблів не ставляться справедливо.
І перш за все Китай керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю. Ми віддали його Панамі. І ми забираємо його назад,
– повідомив Трамп.
Окрім цього, Трамп планує перейменувати Мексиканську затоку в Американську. Він також заявив про початок "американізації" інших географічних назв.
47-й президент США повідомив, що "Америка поверне собі своє місце нації, яку всі поважають, яку всі люблять", а також додав, що вона "викликатиме захоплення у всього світу".