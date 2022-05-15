Пане президенте, ми дійшли, – один із батальйонів тероборони ЗСУ витіснив росіян за кордон

227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ витіснив окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією.

Відповідну інформацію Територіальна оборона Збройних Сили України оприлюднила ввечері 15 травня. Раніше у Міноборони повідомляли про те, що на Харківщині гарно йдуть справи в ЗСУ.

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Наші бійці на Харківщині дійшли до кордону

Пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, доповідаю: "Сьогодні, 15 квітня (очевидно, бійці обмовились та мовиться про 15 травня – 24 канал) 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вийшов на рубіж та кордон, на роздільну смугу з Росієї, з країною-окупантом". Ми дійшли, пане президенте, ми тут,

– сказав боєць тероборони.

Також військовослужбьовець додав, що з ними прикордонник, а за спинами бійців знак – 910/1.

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Бійці на відео говорять про 15 квітня, проте очевидно, що дата – людська помилка і насправді мається на увазі 15 травня. Адже саме в цей день відповідне відео опублікували на офіційних сторінках нашого війська – тероборони та Міністерства оборони України.

Варто пригадати, що 15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог обстрілює всю територію Донецької та Луганської областей, проте має втрати як особового складу, так і техніки. Пояснила, що гарно йдуть справи на Харківському напрямку, проте не змогла назвати публічно всі деталі.

Перед цим радник міністра МВС Вадим Денисенко розповів, що наші герої роблять усе, щоб на Харківщині ворог не просто відступив, а покинув Україну. Він уточнив, що успішно триває контрнаступ ЗСУ на північному сході Харківщини.

Ми вже недалеко від кордону, і будемо сподіватися, що найближчими днями вийдемо на український кордон. Хоча росіяни підірвали три мости, що може дещо сповільнити наш контрнаступ,

– розповів радник міністра МВС.

Також Вадим Денисенко пояснив, що на Ізюмському напрямку на півдні Харківщини росіяни продовжують концентрувати свої сили та готуватися до ще одного удару в напрямку Слов'янська та Краматорська.

Хоч діяльність ворога не дає результатів, та на цьому напрямку в них ще є достатня кількість живої сили та техніки для нанесення ще одного удару.

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