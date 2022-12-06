Ніякої паніки: у Бєлгороді починають формувати тероборону

У Росії починають формувати загони територіальної оборони. Одразу декілька батальйонів планують організувати у Бєлгородській області.

Про це заявив губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков, пишуть росЗМІ. Детальніше розповідає 24 канал.

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У Росії формують тероборону

За словами Гладкова, на Бєлгородщині сформують декілька батальйонів з тих, хто через вік чи стан здоров'я не може служити в збройних силах Росії, однак має бойовий досвід та велике бажання за потреби "стати на захист рідного дому".

Тероборону начебто навчають "досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід". Гладков наголосив, що тренування та "бойове згуртування" загонів наразі проводять на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області.

Раніше на Бєлгородщині почали встановлювати бетонні пірамідки

Зауважимо, що наприкінці жовтня на території Бєлгородщини почали встановлювати захисні споруди. Йдеться про пірамідки з бетону, до речі, дуже схожі на ті, які "вагнерівці" зводили на Луганщині.

У Бєлгородській області встановлюють "захисні споруди" / Фото з соцмереж

6 грудня Гладков перевірив, як проходить зведення бєлгородської "засічної межі". Зазначив, що її будівництво вкрай важливе для безпеки всіх мешканців області. Однак, що саме їм загрожує, не сказав.