Паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити, – Єрмак про Зеленського

Росія 24 лютого почала проти України повномасштабну криваву війну. Україна до цього готувалася.

Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що наразі ми успішно воюємо другий тиждень.

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"Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", – сказав Єрмак.

Всі сконцентровані

За словами очільника ОП, різні люди мають неоднакові реакції на події. Єрмак сказав, що неможливо підготуватися до того, що атакують твою країну, й гинуть люди.

Можу сказати за президента, можу за себе, ще за деяких членів нашої команди: ми, на щастя, маємо таку рису характеру – ми збираємося, ми сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити,

– розповів Єрмак.

Не бачили такого масштабу

Керівник ОП додав, що до останньої хвилини країна жила нормальним життям. Це попри те, що тема війни лунала 8 років.

"Військові готувалися, були підготовлені, але ми... Ми чули про війну, знали, що в нас є вона на Донбасі, всіх вона торкнулася, ви знаєте, що і мою родину торкнулася. Але таку війну, як зараз, такого масштабу ми бачили тільки у фільмах", – розповів Єрмак.

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