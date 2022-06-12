У паніці кидали награбоване, – оборонець Києва пригадав, як окупанти втікали від столиці

Оборонець Києва пригадав, як вони з побратимами "молотили" окупантів, щоб не підпустити їх до столиці. Росіяни тікали, кидаючи все.

Захисник Києва Андрій Кобзар розповів, що в найгарячіший період військові не мали ніякого перепочинку. Вони гатили по ворогу, щоб не підпустити його до столиці.

Важливо В МВС не виключають, що Росія може вдарити по урядовому кварталу й історичному центру Києва

Росіяни кидали все награбоване

Як зазначає Кобзар, російські окупанти в паніці втікали. При собі вони мали лишній баласт, оскільки добряче намародерили в домівках українців. Проте, рятуючись від наших захисників, загарбники кидали по дорозі все награбоване.

Оборонець також додав, що кожен метр й сантиметр української землі, яку росіяни тоді зайняли, залитий їхньою кров'ю.

Перемолюємо їх, така наша задача! Ми їх всіх вб'ємо!

– наголосив Кобзар.

Нагадаємо, що росіяни почали відходити з Півночі на початку квітня. Вже 2 квітня у Міноборони заявили, що всю Київську область звільнено від окупантів. Щоправда, після відходу загарбників світу відкрились страшні звірства, які вони вчиняли проти мирного населення. Наприклад, на вулицях Бучі лежали десятки розстріляних українців, ще сотні тіл знайшли у братських могилах.

Дивіться розповідь оборонця про те, як окупантів гнали від Києва:

Чи є повторна загроза наступу на Київ

Київ й надалі залишається головною ціллю росіян. Захопивши українську столицю, загарбникам було б найлегше встановити контроль над всією Україною. Саме тому заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що загроза для Києва з боку Росії тепер буде завжди. Однак наразі немає підтверджень інформації, що росіяни збираються найближчим часом повторно наступати на столицю.

Проте не слід забувати і про загрозу ракетних ударів. 5 червня загарбники вкотре атакували Київ. Війська агресора вдарили по столиці України зранку, випустивши ракети з Каспійського моря. Вони зруйнували Дарницький вагоно-ремонтний завод.

У МВС також не виключають, що Росія може вдарити по урядовому кварталу й історичному центру Києва. Річ у тім, що Путін нещодавно видав такі погрози. Сказав, що його армія може "вдарити по тих місцях, де ще не наносила ударів".

Дивіться більше – Росія потужно обстріляла Київ: відео