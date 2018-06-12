Панк-ікона Вів'єн Вествуд знялась в моторошній фотосесії для глянцю

77-річна британська дизайнерка і модельєр Вів’єн Вествуд стала зіркою літнього випуску журналу Dazed. Для фотоісторії епатажна жінка приміряла декілька несподіваних образів.

Про це повідомляють на Twitter-сторінці видання.

Номер вийшов з трьома різними обкладинками, над якими працювала відомий фотограф Харлі Вейр.

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Кожна обкладинка з Вів'єн супроводжується гаслом: "Опирайся!", "Протестуй!" і "Роби історію!", а літній номер присвячений активізму дизайнера і силі революції. На фотографіях зірка лежить на галявині з "кривавими" руками, в об’ємних накидках, а на одному фото навіть можна розгледіти значок з написом #PoliticiansRCriminals. Вествуд як завжди вирізняє яскравий макіяж і чудернацькі аксесуари.



Вів'єн Вествуд для Dazed



Вів'єн Вествуд для Dazed



Вів'єн Вествуд для Dazed