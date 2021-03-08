Папа Франциск завершив свій історичний візит в Ірак

Історичний візит Папи Франциска в Ірак завершився 8 березня. Протягом кількох днів понтифік відвідував міста, охоплені конфліктами, зустрічався з мусульманськими та християнськими лідерами та проповідував мирне співіснування.
Джерело:Aljazeera
Папа Франциск у понеділок, 8 березня, вирушив у Ватикан після 3-денного перебування в Іраку.
Читайте також Історична зустріч: Папа Римський провів перемовини з лідером шиїтів Іраку
Папа Франциск залишив Ірак
Свій візит понтифік завершив месою для 10 тисяч людей.
Богослужіння організували на стадіоні міста Ербіль. Туди понтифік приїхав на знаменитому "папамобілі".
Наприкінці служби Папа Франциск вкотре закликав до миру, тричі повторивши це слово арабською мовою.
Історична поїздка Папи Римського в Ірак: основне
- 5 березня Папа Римський Франциск прилетів у Багдад – вперше за історію католицької церкви.
- Під час свого візиту понтифік зустрівся з владою країни, духовенством та вірянами-християнами.
- 6 березня понтифік поспілкувався з лідером шиїтів Іраку Алі ас-Сістані, а також прибув до священного для шиїтів міста Ен-Наджаф.
- 7 березня Папа Римський побував у місті Мосул на півночі країни. Там понтифік пройшов повз руїни будинків і церков на площу, яка колись була жвавим центром старого міста. Мосул був окупований "Ісламською державою" з 2014 по 2017 рік.