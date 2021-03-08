Папа Франциск завершив свій історичний візит в Ірак

Історичний візит Папи Франциска в Ірак завершився 8 березня. Протягом кількох днів понтифік відвідував міста, охоплені конфліктами, зустрічався з мусульманськими та християнськими лідерами та проповідував мирне співіснування.

Папа Франциск у понеділок, 8 березня, вирушив у Ватикан після 3-денного перебування в Іраку.

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Папа Франциск залишив Ірак

Свій візит понтифік завершив месою для 10 тисяч людей.

Богослужіння організували на стадіоні міста Ербіль. Туди понтифік приїхав на знаменитому "папамобілі".

Наприкінці служби Папа Франциск вкотре закликав до миру, тричі повторивши це слово арабською мовою.

Історична поїздка Папи Римського в Ірак: основне