Помер Папа Франциск: фото з його дитинства, юності та єпископських свячень

У понеділок, 21 квітня, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. ЗМІ показали світлини, на яких зображено дитинство і молодість понтифіка.

У Ватикані вже назвали офіційну причину смерті Папи Римського, який довго і важко хворів, передає 24 Канал.

Дивіться також За кілька годин до смерті: у своїй останній промові Франциск згадував про війну в Україні

Життя Папи у 2 хвилинах

Видання Vatican News з приводу втрати глави Католицької церкви опублікувало трохи більше ніж двохвилинне відео про життя Франциска, показуючи незабутні кадри з його дитинства, юності та служінь до 13 березня 2013 року, коли він був обраний Папою Римським.

Від дитинства до періоду папства: дивіться відео

Нагадаємо, що Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року у Буенос-Айресі й був найстаршим з 5 дітей у родині італійських емігрантів з Генуї, які осіли в Аргентині.

Франциск став 266-м за ліком і першим Папою із Західної півкулі, а також першим главою Ватикану з Ордену єзуїтів.

Також Бергольо перервав понад сторічну традицію, коли Папами не обирали ченців. Крім того, Франциск став першим Папою-неєвропейцем, починаючи з 741 року.