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24 Канал Новини світу Смерть Папи Франциска можна вважати дивом: у Sky News пояснили
21 квітня, 13:17
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Смерть Папи Франциска можна вважати дивом: у Sky News пояснили

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Коментатор Sky News Аластер Брюс назвав смерть Папи "дивом" через те, що він пережив тривалу хворобу перед смертю.
  • Франциск був госпіталізований із респіраторною інфекцією та двосторонньою пневмонією, але помер одразу після святкування Великодня.

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років. Звістка про смерть понтифікат стала шоком для людей у всьому світі, проте це стало "дивом".

Так вважає коментатор Sky News Аластер Брюс, передає 24 Канал

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Чому смерть стала дивом

За словами Брюса, спершу справжнім шоком стало те, що Папа Римський вижив після своєї тривалої хвороби. Відомо, що раніше його госпіталізували до лікарні з важкою респіраторною інфекцією. Згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію.

Він майже дивовижним чином помер одразу після святкування Великодня, який є глибоким часом надії та нових починань... Я думаю, що для Римо-Католицької Церкви зараз настане момент паузи, момент роздумів, 
– зазначив він.

Нагадаємо, ще напередодні Папа Римський Франциск ненадовго з'явився на балконі базиліки Святого Петра для благословення вірян на Великдень, але не очолював месу через стан здоров'я. У зверненні понтифік закликав до припинення вогню.

Вже сьогодні пресслужба Ватикану повідомила, що вість про смерть понтифіка надійшла з "Дому святої Марти". Від чого помер Папа Римський – поки що невідомо.
 