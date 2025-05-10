Папа Римський Лев XIV засудив "імперіалістичне" вторгнення Росії в Україну
- Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "імперіалістичною за своєю природою".
- Папу Лева XIV було призначено 8 травня після смерті Папи Франциска 21 квітня.
- Його висловлювання контрастують з обережною риторикою покійного Папи Франциска, який уникав прямого осуду агресії.
Новий Папа Римський Лев XIV висловив рішуче засудження війни Росії проти України. Він назвав цю війну "імперіалістичною за своєю природою".
Папу Лева XIV було призначено на початку цього тижня, 8 травня, після смерті Папи Франциска 21 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Semanario Expresión.
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Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України
В інтерв’ю для перуанського видання Semanario Expresión, яке вийшло 9 травня, Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".
Його слова стали контрастом до обережної риторики попередника, Папи Франциска, який у своїх заявах не завжди прямо визначав винуватця війни. Багато українців критикували Франциска за те, що він називав українців і росіян "братами", уникаючи прямого осуду агресії чи російського диктатора Владіміра Путіна.
Призначення Папи Лева XIV стало результатом дводенного конклаву, що розпочався у Ватикані 7 травня після смерті Папи Франциска 21 квітня у віці 88 років.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав нового Папу з обранням і подякував Святому Престолу за підтримку міжнародного права, осуд агресії Росії та захист прав мирних жителів. Він висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку Ватикану.