Папа Римський Лев XIV засудив "імперіалістичне" вторгнення Росії в Україну

Новий Папа Римський Лев XIV висловив рішуче засудження війни Росії проти України. Він назвав цю війну "імперіалістичною за своєю природою".

Папу Лева XIV було призначено на початку цього тижня, 8 травня, після смерті Папи Франциска 21 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Semanario Expresión.

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Новий Папа Римський засудив російську агресію проти України

В інтерв’ю для перуанського видання Semanario Expresión, яке вийшло 9 травня, Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "справжнім вторгненням, імперіалістичним за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади".

Його слова стали контрастом до обережної риторики попередника, Папи Франциска, який у своїх заявах не завжди прямо визначав винуватця війни. Багато українців критикували Франциска за те, що він називав українців і росіян "братами", уникаючи прямого осуду агресії чи російського диктатора Владіміра Путіна.

Призначення Папи Лева XIV стало результатом дводенного конклаву, що розпочався у Ватикані 7 травня після смерті Папи Франциска 21 квітня у віці 88 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав нового Папу з обранням і подякував Святому Престолу за підтримку міжнародного права, осуд агресії Росії та захист прав мирних жителів. Він висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку Ватикану.