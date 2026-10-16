Папа Римський Лев XIV вперше провів телефонну розмову з Путіним

Папа Римський Лев XIV 16 жовтня провів телефонну розмову з лідером Кремля Путіним щодо ситуації на Херсонщині. Понтифік наголосив на необхідності перемир'я в Олешках для безпечної евакуації цивільних.

Як зазначає пресслужба Святого Престолу, понтифік висловив серйозне занепокоєння гуманітарною ситуацією в місті. Припинення вогню необхідне для того, щоб доставити місцевим жителям продовольство та ліки.

Що відомо про ініціативу Ватикану?

За словами представників Ватикану, головна мета такого кроку полягає у проведенні добровільної та безпечної евакуації мирного населення з небезпечної зони.

Наразі реакція російської сторони на цю пропозицію залишається невідомою.

Нагадаємо, Зеленський заявив про критичну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині, де росіяни перешкоджають місцевим жителям, зокрема дітям, отримувати їжу. За його словами, Україна намагається допомогти людям, однак окупаційна влада блокує ці спроби.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше Лев XIV закликав до сміливості в переговорах і готовності поступитися певними позиціями заради миру в Європі, назвавши війну "марною бійнею".

Стан здоров'я понтифіка

Нагадаємо, що нещодавно 71-річний Папа Римський Лев XIV повідомив про необхідність хірургічного втручання. Під час медичних обстежень у нього виявили вузлик у легені, який лікарі рекомендували видалити.

Операцію планують провести найближчим часом, після чого понтифіку знадобиться близько тижня для відновлення в лікарні.