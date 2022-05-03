Папа Римський надумав їхати до Путіна в Москву: в українському МЗС вже відреагували

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останнє інтерв'ю Папи Римського для італійського видання Corriere Della Sera.

Річ у тому, що Папа Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому він навіть може поїхати для цього у Москву. Водночас він додав, що не бачить сенсу зараз їхати до української столиці – Києва. Ці заяви прокоментували у МЗС, інформує 24 канал.

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Реакція українського МЗС на заяви Папи Римського

Українські дипломати заявили, що ознайомилися з інтерв'ю з Папи Римського. Перш за все вони подякували за те, що Україні все ще залишається в центрі його уваги, а також за намагання глави католицької церкви щодо встановлення миру та зупинення війни в Україні.

У МЗС додали, що ні Україна, ні НАТО, ні будь-яка інша третя сторона не провокували цю війну. У відомстві наголосили, що ні Володимир Путін, ні Росія не планують зупиняти це кровопролиття в Україні, що стає зрозумілим і для Понтифіка, і для всієї світової спільноти.

Дипломати підкреслили, що навіть Папа Римський визнав, що офіційна Москва ігнорує будь-які заклики Ватикану до припинення війни. Тоді як українська сторона прагне діалогу та вкотре поновлює запрошення для Понтифіка приїхати з візитом до Києва.

Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні,

– додали у МЗС.

До теми – історик про позицію Папи Римського щодо України: дивитися відео