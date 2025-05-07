О котрій годині оберуть нового Папу Римського: розклад заходів у межах конклаву

7 травня 2025 року у Сикстинській капелі офіційно розпочнеться конклав, на якому оберуть нового Папу Римського. ЗМІ оприлюднили приблизний розклад заходів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Як проходитиме конклав, на якому оберуть нового Папу

Так, у конклаві візьмуть участь 133 кардинали з різних куточків світу. Понад 50 кардиналів-виборців є європейцями, серед яких переважає Італія. Десять – зі США, 23 – з Азії, 21 – з Центральної та Південної Америки та 18 – з Африки. Всі священнослужителі вже прибули до Риму.

ЗМІ повідомляють, що кардинали відслужили останню месу перед конклавом з обрання нового Папи Римського. Надалі розклад подій такий:

16:45 (за Києвом) – кардинали вирушать із "Дому святої Марти" до Апостольського палацу, де відбудеться урочистий вхід у Сикстинську капели;

17:10 – кардинали вирушать до Сикстинської капели, виконуючи гімн Veni creator spiritus (Прийди, Святий Дух). Розпочнеться конклав;

18:45 – кардинали принесуть клятву зберігати таємницю голосування, зібравшись у Сикстинській капелі;

20:00 – очікується поява диму після першої сесії голосування за Папу.

Щодня буде чотири голосування, а спалення бюлетенів відбуватиметься двічі, після другого та четвертого голосування. Винятком буде ситуація, коли кардинали оберуть Папу під час першого або третього голосування.

Для обрання нового Папи Римського кандидат має набрати щонайменше 2/3 голосів. Якщо цього не станеться, то кардинали голосуватимуть знову.

Тому у четвер, 8 травня, о 11:30 та 18:30 (за Києвом) дим слід очікувати у випадку позитивного результату голосування, о 13:00 та 20:00 – у будь-якому випадку.