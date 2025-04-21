Оголошення смерті Папи Римського: у мережі з'явилося відео

У понеділок, 21 квітня, у Ватикані помер Папа Франциск. Пресслужба Святого Престолу опублікувала відео офіційного оголошення події та розповіла факти про його поховання.

Кардинал Фаррелл оголосив про смерть Франциска. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News.

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Що у пресслужбі Ватикану сказали про смерть Папи Римського

Понтифік помер у віці 88 років. Під час оголошення його смерті зауважили, що "все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві".

Оголошення смерті Папи Франциска

Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця,

– йдеться в оголошенні.

У Ватикані заявили, що обряд констатації смерті та покладання тіла покійного Франциска до труни відбудеться у понеділок о 20:00 за римським часом. Обряд очолить камерленго Священної Римської Церкви, кардинал Кевін Фаррелл у каплиці Ватиканського будинку Санта-Марта.

Директор пресслужби повідомив, що тіло Папи може бути перенесено до базиліки Святого Петра в середу вранці, щоб вірні могли помолитися перед його тлінними останками.

Що відомо про поховання Папи Франциска

Франциск буде першим Папою за понад 100 років, якого поховають за межами Ватикану. Це відбудеться у базиліці Санта-Марія Маджоре, одній з чотирьох головних папських базилік у Римі.

Похорон відбудеться протягом 9 днів, а конклав для обрання його наступника – протягом місяця.

Він також бажав спрощеної процедури свого похорону. Перед смертю Франциск відмовився від традиційної церемонії з трьома вкладеними трунами та публічним прощанням на катафалку. Його тіло лежатиме у відкритій труні з дерева під час прощання.