Новий Папа Римський, який підтримав Україну, пояснив чому обрав собі ім'я "Лев"

8 травня у Ватикані було обрано нового Папу Римського. Ним став 69-річний американець Роберт Френсіс Прево, який обрав ім'я Лев XIV. Понтифік пояснив свій вибір.

10 травня Папа Лев XIV заявив, що обрав своє папське ім'я частково на честь Папи Лева XIII — за його відданість соціальним питанням і захист прав працівників під час промислової революції, передає 24 Канал із посиланням на The Vatican News.

Дивіться також Ношу в серці страждання любого українського народу, – Папа Лев XIV закликав до миру в Україні

Що каже Папа

Лев зазначив, що сьогодні світ знову стикається з новими викликами для прав працівників – і людства загалом – у зв'язку з розвитком штучного інтелекту.

У наш час Церква пропонує всім скарб свого соціального вчення у відповідь на ще одну промислову революцію та на розвиток у сфері штучного інтелекту, які становлять нові виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці,

— сказав понтифік.

Лев також натякнув під час своєї першої зустрічі з кардиналами після обрання, що має намір наслідувати приклад покійного Папи Франциска у його прагненні до соціальної справедливості.

Лев XIII, часткове натхнення для нового імені Папи, був обраний у 1878 році. Він став помітною фігурою в соціальному вченні Католицької Церкви, особливо щодо прав працівників і робітничого класу.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "імперіалістичною за своєю природою".