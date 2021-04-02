Папа Римський розглядає запрошення Зеленського відвідати Україну, – посол

Папа Римський Франциск наразі розглядає запрошення президента Володимира Зеленського завітати до України. Глава держави запропонував понтифіку здійснити візит з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності.

Посол України в Італії Ярослав Мельник заявив, що за питання організації поїздки глави Ватикану відповідає Посольство України при Святому Престолі.

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Питання про візит Папи (Римського – 24 канал) до України порушувалося під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра України до Ватикану. Вони розглядають це питання, дякують за запрошення. Я думаю, що відповідь буде найближчим часом. Поки що рішення не прийнято,

– сказав дипломат.

Володимир Зеленський привітав Папу Римського Франциска з 8-ю річницею перебування на престолі. Президент подякував понтифіку за молитви про мир на Донбасі.

Глава держави запросив Папу Франциска до України у лютому 2020 року. Саме тоді Володимир Зеленський провів зустріч з понтифіком у Ватикані.

Президент подякував за те, що Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі.

Він зазначив, що Франциска дуже чекають в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку та довіру.