Папа Римський привітав з Днем народження Чингісхана і закликав до "монгольського миру"
Джерело:пресслужба Ватикану
Під час візиту до Монголії Папа Римський Франциск похвалив Монгольську імперію і закликав до "монгольського миру" на Землі.
Під час своєї промови Папа привітав місцевих жителів з 860-ю річницею народження Чингісхана, який шляхом кровопролитних війн і вбивств мільйонів людей заснував Монгольську імперію.
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Папа Римський похвалив Монгольську імперію
Понтифік заявив, що спроможність імперії упродовж століть "утримувати такі далекі й різноманітні землі" свідчить про "дивовижну здатність бачити видатні якості народів, які жили на цій величезній території, і ставити ці якості на службу спільному розвитку".
Цю модель слід цінувати й заново запропонувати в наш час. Дай Боже, щоб сьогодні на цій Землі, спустошеній незліченними конфліктами, з повагою до міжнародного права відбулося відновлення того, що колись було Pax Mongolica, а саме – відсутність конфліктів… Нехай же темні хмари війни розвіються, зметені твердим прагненням до всесвітнього братерства, в якому напруженість вирішується шляхом зустрічей і діалогу,
– сказав Папа.
Хто такий Чингісхан?Засновник Монгольської імперії й один найжорстокіших людей в історії людства.
Зазначимо, що лише кілька днів тому вщух попередній скандал з Папою, після того, як він назвав російську культуру "великою."
Останній скандал з Папою Римським
- 25 серпня під час Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі понтифік по відеомосту звернувся до росіян та назвав російську культуру "великою".
- Крім цього, він прославляв Петра I та Катерину II, які знищували українців та переслідували Католицьку церкву. Також Папа подякував жителям країни-агресорки за їхній "спосіб бути росіянами".
- У Ватикані заявили, що такими словами Папа хотів заохотити російську молодь "зберігати і розвивати позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині".