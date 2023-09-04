Папа Римський привітав з Днем народження Чингісхана і закликав до "монгольського миру"

Під час візиту до Монголії Папа Римський Франциск похвалив Монгольську імперію і закликав до "монгольського миру" на Землі.

Під час своєї промови Папа привітав місцевих жителів з 860-ю річницею народження Чингісхана, який шляхом кровопролитних війн і вбивств мільйонів людей заснував Монгольську імперію.

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Папа Римський похвалив Монгольську імперію

Понтифік заявив, що спроможність імперії упродовж століть "утримувати такі далекі й різноманітні землі" свідчить про "дивовижну здатність бачити видатні якості народів, які жили на цій величезній території, і ставити ці якості на службу спільному розвитку".

Цю модель слід цінувати й заново запропонувати в наш час. Дай Боже, щоб сьогодні на цій Землі, спустошеній незліченними конфліктами, з повагою до міжнародного права відбулося відновлення того, що колись було Pax Mongolica, а саме – відсутність конфліктів… Нехай же темні хмари війни розвіються, зметені твердим прагненням до всесвітнього братерства, в якому напруженість вирішується шляхом зустрічей і діалогу,

– сказав Папа.

Хто такий Чингісхан? Засновник Монгольської імперії й один найжорстокіших людей в історії людства.

Зазначимо, що лише кілька днів тому вщух попередній скандал з Папою, після того, як він назвав російську культуру "великою."

Останній скандал з Папою Римським