Забальзамовані серця, три труни й таємна боротьба за владу: що відбувається, коли помирає Папа

Папа Франциск наразі перебуває в лікарні із важкою пневмонією. У 2024 році понтифік схвалив собі спрощений похорон без деяких таємничих обрядів і ритуалів.

Після смерті Папи Римського розпочинається серія подій та заходів, що удосконалювалися століттями під час прощань із сотнями інших понтифіків. Частина ватиканських традицій сягає Стародавнього Риму. Якою є традиційна церемонія прощання із папою, розповіли у Politico, передає 24 Канал.

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Смерть папи підтверджує камерленго

Традиційно смерть папи підтверджує камерленго – старший посадовець Ватикану. Нині на цій посаді кардинал ірландського походження Кевін Фаррелл.

За традицією саме він має відвідати мертвого в його приватній каплиці та покликати його на ім'я, щоб спробувати розбудити.

У наш час – це лише одна із традицій, адже лікарі підтвердять смерть понтифіка стандартними медичними методами.

"Часто повторюваний міф стверджує, що камерленго також обережно стукає срібним молоточком по голові папи. Ватикан довго це заперечував", – пише Politico.

Якщо ж понтифік не відгукується на ім'я, тоді його перстень з печаткою для офіційних папських документів, знищують. Це й означає кінець правління папи. Також опечатуються папські апартаменти.

Камерленго повідомляє колегію кардиналів, керівний орган вищих церковних чиновників, про смерть понтифіка, перш ніж про це буде оголошено світові у заяві Ватикану для ЗМІ.

Серця деяких пап зберігаються в одній з церков Риму

Після смерті папи настає Новендіал – дев'ятиденний траур. У цей час Італія також зазвичай оголошує період національного трауру.

Його тіло буде освячено, одягнене в папський одяг і виставлено в соборі Святого Петра для загального огляду, де сотні тисяч людей вишикуються в чергу, щоб віддати свою шану, зокрема, й іноземні сановники і світові лідери,

– розповідає видання.

Традиційно тіло папи виставлявся на підвищенні. Однак, Франциск заповів, що він буде лежати у відкритій труні без такої пишноти.

Історично пап часто бальзамували. Деяким навіть видаляли органи перед похованням.

Так, у церкві біля фонтану Треві в Римі зберігаються серця понад 20 пап у мармурових урнах. Вони вважаються святими реліквіями. Щоправда, у наш час така практика "вийшла з користі".

У соборі Святого Петра та в усьому католицькому світі відбуватимуться щоденні меси-реквієми.

У цей час у Ватикані також настає перехідний період під назвою Sede Vacante, що означає "вакантний престол". На це час правління церквою тимчасово передається колегії кардиналів. Але жодні важливі рішення до обрання нового папи не можуть бути прийняті.

Поховання папи

Похорон Папи Римського, швидше за все, відбудеться на площі Святого Петра на 4 – 6 день після його смерті. Службу очолить 91-річний декан колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре.

Традиційно папу ховають у Ватиканських гротах, склепах під собором Святого Петра. Там поховані майже 100 пап, у тому числі папа Бенедикт XVI, попередник Франциска, який пішов у відставку в 2013 році та помер у 2022 році,

– додали у Politico.

Однак, у 2023 році Франциск розповідав, що місцем свого останнього спочинку він обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі. Це одна з улюблених і найбільш відвідуваних ним церков.

Тож, схоже, Франциск може стати першим папою за останній час, який буде похований за межами Ватикану.

Також, за традицією понтифіків ховали в трьох трунах, вкладених одна в одну: перша була з кипариса, друга – з цинку, третя – із в'яза. Однак Франциск наказав поховати його в одній труні, зробленій з дерева та цинку.

Він також, ймовірно, буде похований зі своїм рогіто – документом із 1000 слів, яке розповідає про його життя та правління.

Через декілька тижнів збирається конклав

Через 2 – 3 тижні після похорону папи колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав. Це надзвичайно секретний процес обрання нового понтифіка.

Теоретично будь-який хрещений римо-католик має право на папство, але протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів,

– зауважує видання.

Більшість із 266 понтифіків були європейцями. Але Франциск був народжений в Аргентині і став першим папою не з Європи за 1300 років.

Кандидати на посаду папи не ведуть ніякої відкритої агітації. Спостерігачі з Ватикану називають кардиналів, які мають хороші шанси стати папами, papabile.

"У день голосування Сикстинська капела зі знаменитою стелею, розмальованою Мікеланджело, фізично огороджена, а кардинали, які дали присягу зберігати таємницю, замкнені всередині", – пише Politico.

У голосуванні можуть брати участь лише кардинали віком до 80 років. Їх – близько 120 осіб. Вони таємно проголосують за свого обраного кандидата, написавши його ім'я в бюлетені та поклавши його в чашу на вівтарі.

Якщо жоден із кандидатів не набере необхідної дві третини голосів, то далі проводиться новий тур голосування. Їх за день може бути 4.

Конклав, який обрав Папу Франциска у 2013 році, тривав близько 24 годин і мав 5 голосувань.

Щоправда, цей процес може тривати й довше. Так, у XIII столітті він тривав приблизно 3 роки, а у XVIII – 4 місяці.

Після підрахунку бюлетені спалюють у заздалегідь встановленій печі в Сикстинській капелі, а в іншій – запалюють хімічну речовину, інформуючи світ: чорний дим – нового папу не обрали, білий дим – обрали.

"У нас є Папа"

Після успішного голосування представник Колегії кардиналів зачитує латинське оголошення Habemus papam, що означає "У нас є Папа", з головного балкону базиліки Святого Петра.

Потім новообраний Папа, обравши папське ім'я (швидше за все, на честь святого чи попередника) і одягнувши білу сутану, виходить на балкон, щоб виступити зі своїм першим зверненням до публіки,

– пише видання.

Більшість пап перебувала на посаді до дня своєї смерті.

Лише 85-річний Бенедикт XVI, який пішов у відставку в 2013 році через погіршення здоров'я, – єдиний за 600 років понтифік, який вирішив сам піти з посади.