Захоплювався комуністичними ідеями, – історик розповів особливості біографії Папи Франциска

Позиція Ватикану та, зокрема, Папи Римського щодо війни в Україні є, м'яко кажучи, дуже дивною. Утім вона легко пояснюється біографічними особливостями Франциска.

Про це 24 Каналу розповів історик, кандидат політичних наук Андрій Ковальов. Під час меси з нагоди Великодня Папа Римський помолився за мир для українців та "пасхальне світло" для росіян.

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Франциск захоплювався комуністичними ідеями

Ковальов зазначив, що Франциск – Папа з Південної Америки. Свого часу комуністичні ідеї цієї частини світу живилися з СРСР, і Франциск дуже захоплювався ними й загалом усім радянським. Попередній Папа Бенедикт XVI був зречений через минуле, бо він був гітлер'югендом, а також служив у німецькому флоті на війні.

Чи не хоче Франциск покаятися за своє комуністичне минуле? Очевидно, що через це в Папи Римського сформований проросійський світогляд. Він був дуже близьким до Радянського союзу. Я підозрюю, що залишились старі знайомства, старі звички,

– зауважив історик.

Представники Католицької церкви навіть в Україні говорять, що Папа мусить бути Папою для всіх. Мовляв, він переймається за долю католиків у Росії. Виходить така ситуація, що Путін узяв католиків у Росії в заручники і тепер шантажує Папу.

Франциск не приїде в Україну й не визнає Унію

Насправді Папа ніколи не приїде в Росію, бо він, як глава держави Ватикан, має отримати політичне запрошення. Так само він не приїде й в Україну, бо боїться російських ракет. Хоча багато політиків на своєму прикладі показали, що в Україну треба приїжджати й на власні очі бачити, що роблять тут окупанти.

"У Папи Римського немає жодного радника з питань України. Усе, що намагаються зробити комунікаційні радники Папи, має проросійське коріння. Воно ніби й з хорошими намірами зроблене, але скрізь стирчать російські вуха. Папі, очевидно, слід було б завести радника з питань України", – наголосив кандидат історичних наук.

У 2016 році Франциск зустрічався з Гундяєвим на Кубі. Там вони задекларували українофобські документи. Зокрема, Папа поставив свій підпис під документом, де вказано, що греко-католицька церква – це шкідливий експеримент, тобто, назвав українських представників цієї церкви – шкідниками.

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Папа ухвалює рішення сам

Папа Римський ухвалює всі рішення сам. Однак йому допомагає секретаріат державного департаменту Ватикану. У проросійських заявах Франциска немає ані українського, ані російського інтересу.

Він керується своїм власним політичним інтересом Ватикану,

– підкреслив Ковальов.

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