Папа Римський закликав людей щепитися і засудив фейки про вакцинацію

У Ватикані 10 січня відбулась щорічна промова Папи Римського перед дипломатами. Відтак Папа Франциск висловив засудження "безпідставної" антивакцинальної діяльності.

Натомість він рішуче підтримав кампанії з імунізації населення. Папа наголосив на очевидності того, що там, де ефективно вакцинували населення, ризик важких наслідків хвороби зменшився.

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Вакцини не є магічними

Папа Римський назвав вакцини найбільш розумним рішенням, щоб запобігти пандемії.

Вакцини не є магічним засобом зцілення, але, безсумнівно, вони, окрім інших методів лікування, які необхідно розробити, є найбільш розумним рішенням для запобігання хворобі,

– сказав Франциск.

Він також застеріг від "ідеологічних заяв" щодо вакцинації, зазначивши, що охорона здоров’я – це моральний обов’язок.

Справедливий розподіл вакцин

Франциск, будучи вакцинованим, закликав також до глобальної політичної прихильності "домагатися блага населення за допомогою заходів профілактики та імунізації".

Він також наголосив, що має бути справедливий розподіл вакцин серед бідних країн. За його словами, "монополістичні правила" слід відкинути для загального блага.

Мігранти та клімат

Водночас Папа звернув увагу й на інші проблеми людства. Зокрема, закликав захищати мігрантів і заявив, що кожна країна повинна прийняти їх якомога більше.

У питанні зміни клімату, Франциск сказав, що результати минулорічного саміту COP26 у Глазго були "досить слабкими у світлі серйозності проблеми". Він сподівається, що дії щодо глобального потепління можуть консолідувати на COP27, який запланований у Єгипті в листопаді.

Також Папа знову закликав до діалогу в зонах конфлікту чи кризи, як от Ліван, Україна та М'янма. Звернув увагу й на проблему ядерної зброї. Він заохотив її заборонити.

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