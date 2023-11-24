Папа Римський запрошував на обід трансгендерних жінок: багато з них – повії

Напередодні Папа Римський Франциск влаштував обід у Ватикані з нагоди Всесвітнього дня бідних. На нього він запросив групу трансгендерних жінок.

Цікаво, що багато із них – працівниці секс-індустрії або мігрантки з Латинської Америки. Вони у неділю разом із понад 1000 іншими бідними та бездомними людьми сиділи з Папою Римським за одним столом.

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Раніше церква була закритою для них

Звернімо увагу, що Папа Римський відомий своїми зверненнями до ЛГБТК+-спільноти. А запрошення трансгендерних жінок Торвіаніци – один із жестів інклюзії з його боку.

Раніше церква була закрита для нас. Вони не бачили в нас нормальних людей, вони бачили в нас диявола. Потім приїхав Папа Франциск, і двері церкви відкрилися для нас,

– сказала Андреа Паола Торрес Лопес.

Звернімо увагу, що останньою ініціативою Папи Франциска став документ Ватиканського офісу віровчення. У ньому стверджується, що за певних обставин трансгендерні люди можуть бути охрещені та можуть бути хресними батьками та свідками на весіллі.

Перед цим була інша заява понтифіка. У ній він припустив, що одностатеві пари можуть отримувати церковне благословення.

Нові заяви Папи Римського в обох випадках скасували абсолютні заборони на трансгендерів як хресних батьків. Їх видала Ватиканська доктринальна служба у 2021 році. Те ж стосується благословення одностатевих пар, яке служба заборонила у 2021 році.

Риторика Папи Римського еволюціонує