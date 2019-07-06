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      Папа Римський вперше прокоментував війну на Донбасі після зустрічі з Путіним

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      Папа Римський вперше прокоментував війну на Донбасі після зустрічі з Путіним
      Папа Римський вперше прокоментував війну на Донбасі після зустрічі з Путіним / vaticannews.va

      Упродовж 5-6 липня у Ватикані відбувається зустріч Папи Римського Франциска з митрополитами Української греко-католицької церкви. Під час зустрічі Папа Римський засудив війну на Донбасі.

      На зустрічі у Ватикані також присутні Верховний Архиєпископ, члени постійного Синоду, митрополити УГКЦ та очільники окремих дикастерій Римської Курії.

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      Папа Римський зазначив, що Україна переживає "важку та делікатну" ситуацію, повідомляє прес-служба Ватикану.

      Вже понад п’ять років вона (Україна – ред. 24 канал) поранена конфліктом, який багато-хто називає "гібридним", що складається з воєнних дій, в яких відповідальні маскуються,
      – наголосив Франциск.

      Він назвав війну в Україні конфліктом, в якому найслабші та найменші платять найвищу ціну. "Конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями та різнорідними маніпуляціями, як також спробами втягнути релігійний аспект", – додав Папа Римський.

      Він закликав до єдності і пильності католицьку церкву в Україні.

      Папа Римський Франциск напередодні зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Президент Росії запізнився на зустріч на годину, як і 4 роки тому. Вони говорили про Сирію, Україну і Венесуелу та торкнулися теми екології, а також "деяких питань, що є значимими для життя католицької церкви в Росії". Папа Франциск висловив "щире і неймовірне задоволення" від зустрічі з Путіним.

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      Що відомо про минулі зустрічі Путіна і Папи Римського?До цього Володимир Путін двічі зустрічався Папою Франциском – у листопаді 2013 і в червні 2015 року. Останнього разу президент Росії на годину запізнився на зустріч. Проте вона таки відбулася і Франциск закликав президента Путіна "докласти щирі і великі зусилля" для досягнення миру в Україні і допомогти покласти край війні на Донбасі. Після закінчення переговорів Франциск подарував Путіну медаль із зображенням ангела-миротворця.

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      сьогодні
      1993
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Папа Римський Ватикан УГКЦ Володимир Путін Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 канал
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