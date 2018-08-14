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Папараці спіймали втомлену Єву Лонгорію без макіяжу у Беверлі-Хіллз: фото

806 Читать новость на русском
Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / SPW

43-річна кіноакторка Єва Лонгорія насолоджується материнством і практично весь свій час проводить з новонародженим сином. Наразі щаслива матуся не часто виходить у світ, однак починає згадувати своє життя до декрету.

Так, папараці помітили Єву Лонгорія з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном  у популярного ресторану "Mr. Chow" у Беверлі-Хіллз. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Прихильники акторки помітили, що Єва виглядає втомленою, але щасливою. Жінка вийшла з машини без макіяжу, однак щиро усміхалася.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201808/1015337_2361347.jpg?201808160013

Єва Лонгорія зізналася на своїй сторінці в Instagram, що часом материнство пов'язане з труднощами.

Минуло сім тижнів, як Сантьяго народився. І протягом усього цього часу я була з ним день і ніч. Я не працювала, і це були найкращі сім тижнів мого життя,
– розповіла вона.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201808/1015337_2361347.jpg?201808160013
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія для виходу одягла білі джинси з чорною сорочкою, а також поєднала образ з прозорими мюлями.

https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201808/1015337_2361347.jpg?201808160013
Єва Лонгорія

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.

Теги: LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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