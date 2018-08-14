Папараці спіймали втомлену Єву Лонгорію без макіяжу у Беверлі-Хіллз: фото

43-річна кіноакторка Єва Лонгорія насолоджується материнством і практично весь свій час проводить з новонародженим сином. Наразі щаслива матуся не часто виходить у світ, однак починає згадувати своє життя до декрету.

Так, папараці помітили Єву Лонгорія з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном у популярного ресторану "Mr. Chow" у Беверлі-Хіллз. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Прихильники акторки помітили, що Єва виглядає втомленою, але щасливою. Жінка вийшла з машини без макіяжу, однак щиро усміхалася.

Єва Лонгорія зізналася на своїй сторінці в Instagram, що часом материнство пов'язане з труднощами.

Минуло сім тижнів, як Сантьяго народився. І протягом усього цього часу я була з ним день і ніч. Я не працювала, і це були найкращі сім тижнів мого життя,

– розповіла вона.



Єва Лонгорія

Єва Лонгорія для виходу одягла білі джинси з чорною сорочкою, а також поєднала образ з прозорими мюлями.



Єва Лонгорія

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.