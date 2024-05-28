Понад 2 тисячі людей живцем поховав зсув ґрунту у Папуа-Новій Гвінеї

У п'ятницю, 24 травня, в Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту, який поховав під землею, за деякою інформацією, понад 2 тисячі людей. Зсув стався рано вранці, коли більшість людей спали.

Рятувальна операція ускладнюється тим, що постраждалі села розташовані у складній та віддаленій місцевості високогірної провінції Енга, а деякі з них жили в ізоляції. Це зменшує надії знайти під завалами тих, хто міг би вижити.

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Перепису населення у країні не було з 2000 року

Представник уряду Папуа-Нової Гвінеї повідомив ООН, що понад 2 тисячі людей були поховані живцем внаслідок зсуву. Втім, урядова цифра приблизно втричі перевищує оцінку ООН, у якій кажуть про 670 загиблих.

"Ми не можемо заперечувати те, що пропонує уряд, але ми й не можемо це коментувати", – сказав керівник місії агентства ООН з питань мігрантів у Папуа-Новій Гвінеї Серхан Актопрак.

Така разюча різниця у даних частково залежить від того, що перепис населення у країні проводили востаннє у 2000 році. Уряд оцінює населення Папуа-Нової Гвінеї приблизно в 10 мільйонів людей, хоча дослідження ООН, засноване на даних включно із супутниковими знімками дахів за оцінками 2022 року, воно могло досягати 17 мільйонів.

За інформацією міністра оборони країни Біллі Джозефа, у шести віддалених селах постраждалої провінції Енга проживали близько 4 000 тисяч людей.

Рятувальники чули крики з-під завалів

За попередніми даними, унаслідок зсуву понад 150 будинків були поховані під землею та уламками висотою майже у два поверхи. А рятувальники чули крики людей з-під землі.

18 членів моєї сім’ї поховані під уламками та землею, на якій я стою, і ще багато членів сім’ї в селі я не можу порахувати. Але я й не можу забрати тіла, тому стою тут безпорадно,

– розповіла місцева жителька.

Багато людей досі не впевнені, чи їх близькі живі, оскільки селяни часто переїжджали між домівками друзів і родичів.

Це не те, що всі живуть в одному будинку одночасно. Тому у вас є батьки, які не знають, де їхні діти, матері, які не знають, де чоловіки, це хаотично,

— сказав ще один постраждалий мешканець.

Керівник Місії агентства ООН з питань міграції розповів, що дощ, нестабільний ґрунт і вода зробили надзвичайно небезпечним для жителів і рятувальних команд розчищення сміття та завалів. "На цей час люди, на мою думку, усвідомлюють, що шанси на те, що когось вдасться знайти живим, дуже мізерні", – каже він.

Завали розбирали лопатами та голіруч

Впродовж трьох днів після зсуву жителі використовували лише лопати, палиці та голі руки, щоб розібрати завали. За даними влади провінції, такими зусиллями було знайдено лише 5 тіл, повідомляє CNN.

Важке обладнання та допомога надходили повільно через віддаленість, а племінна війна неподалік змусила гуманітарних працівників добиратися до постраждалого регіону колонами в супроводі солдатів.

За словами офіційного представника ООН, перший екскаватор дістався місця аварії лише в неділю ввечері. Він був подарований місцевим будівельником і став першою важкою технікою, яку привезли, щоб допомогти селянам. Водночас уряд країни змушений був звернутися до геотехніків з проханням оцінити стабільність землі та можливість використовувати важку техніку для розбору завалів.

До того ж місцеві чиновники кажуть, що селяни не мають однозначної думки щодо дозволу важкій техніці викопувати та потенційно ще більше пошкоджувати тіла їхніх похованих під завалами родичів.

Уряд обіцяє відбудувати села

Уряд країни уже прогнозує, що зсув матиме великий економічний вплив на всю країну. Влада також побоюється, що в Папуа може статися другий зсув і спалах хвороби через тисячі розкладених трупів.

Втім, вона обіцяє, що відбудує села та відкриє головну магістраль до міста. Ця магістраль наразі знаходиться під уламками глибиною від 6 до 8 метрів.

Міністр оборони Папуа-Нової Гвінеї побував у неділю у постраждалих регіонах, щоб на власні очі побачити, що потрібно постраждалим. Окрім того, він передав місцевій владі чек на 130 тисяч доларів для купівлі невідкладних товарів для 4000 переміщених осіб.

Про готовність допомогти жителям Папуа-Нової Гвінеї заявила Австралія. Вона оголосила про перший пакет допомоги на суму 2,5 мільйона австралійських доларів і заявила, що надішле технічних експертів для допомоги в порятунку та відновленні. Китай також заявив, що надасть допомогу.

"Організація Об’єднаних Націй готова запропонувати додаткові допомоги в цей складний час", – пообіцяв і речник ООН Стефан Дюжаррік.

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