У ПАР зіткнулися автобус і вантажівка з грошима: 20 жертв, поранених – ще більше

На території Південно-Африканської Республіки сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода в провінції Лімпопо. Внаслідок неї є два десятки жертв та понад 50 людей поранених.

Про цю ДТП стало відомо у вівторок, 14 лютого, однак трапилася вона днем раніше. За попередньою інформацією, вантажівка з готівкою не впоралася з керуванням і зіткнулася автобусом, який перевозив людей.

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Заява офіційної влади

Згодом на цей інцидент відреагували в Департаменті транспорту та громадської безпеки провінції Лімпопо. Там детально розповіли про жертв та постраждалих.

Аварія сталася в понеділок близько 17:00 (13 лютого – 24 Канал) на дорозі N1-29 Машовхела в напрямку Мусіни в районі Вхембе. 10 пасажирів отримали травми тяжкого ступеня, 16 – середньої тяжкості, 35 – легкої,

– повідомили в пресслужбі правоохоронних органів ПАР.

Водночас там зазначили, що пасажирів з травмами доставили до медичних закладів для надання допомоги. Окрім того, силовики наголосили, що наразі все ще з'ясовують причини цієї ДТП.

До роботи було залучено поліцейську водолазну група, яка шукає в річці неподалік від місця події людей, що могли туди потрапити внаслідок аварії.

На дорозі слід бути обачним

Дорогу, на якій сталася ця катастрофа через деякий час відкрили для руху, однак водіїв ПАР закликають бути обережними.

На превеликий жаль, дорожньо-транспортні пригоди як і в Україні, так і в інших державах світу не є рідкістю в теперішній час.