В ПАР вирує масштабна пожежа: історичні пам'ятки палають, а людей евакуйовують – відео

Вже 19 квітня через сильний вітер вогонь поширився на густонаселені райони над Кейптауном. Туристичні місця закрили.

Столицю ПАР охопив сильний дим. Головна магістраль та інші сусідні дороги заблоковані. Туристів, відвідувачів парку, а також сусіднього Національного ботанічного саду Кірстенбоша та сотні студентів з університетського містечка евакуювали.

До ліквідації займання залучили близько 200 пожежників, троє з них госпіталізували із серйозними опіками.

Причина займання

Поліція розглядала ймовірність підпалу. Навіть допитали 30-річного підозрюваного. Також ЗМІ писали, що за результатами попереднього розслідування, займання могло виникнути через випадковий підпал безхатька.