Новий удар у спину: уряд ПАР звернувся за ордером на арешт Путіна

Південно-Африканська Республіка змінила своє рішення щодо видачі ордера на арешт Владіміру Путіну, який збирався відвідати країну. Так, 21 липня стало відомо, що міністерство юстиції ПАР звернулося за ордером на арешт Путіна.

Тепер же, якщо російський диктатор приїде у ПАР, його затримають та передадуть до Міжнародного кримінального суду в Гаагу. Це рішення ухвалили після тривалого тиску на уряд країни.

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ПАР заарештує Путіна, якщо він приїде

В уряді Південно-Африканської Республіки 21 липня визнали, що не виконали своїх міжнародних зобов'язань, передбачених Римським статутом, коли відмовилися одразу видати ордер на арешт президента Росії у разі його приїзду в країну.

Того ж дня Високий суд провінції Гаутенг у Преторії ПАР підтвердив, що ордер на арешт Путіна направили національному директору державного обвинувачення Шамілі Батохі. Саме він має затримати його, у разі візиту.

Цей судовий розгляд ініціювала опозиційна південноафриканська партія "Демократичний альянс", яка вимагала від суду підтвердити, що країна не може уникнути видачі ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Крім того, у "Демократичному альянсі", коментуючи опубліковане судом Гаутенгу повідомлення, заявили, що саме публічний тиск сприяв виконанню владою ПАР зобов’язань передбачених Римським статутом.

Варто зазначити, що мін'юст країни ще у травні 2023 року отримав документи про ордер МКС і мав одразу ж направити їх Шамілю Батохі. Попри це, там вирішили провести додаткові консультації із судом у Гаазі.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна 17 березня 2023 року. Це означає, що всі країни, які є учасниками Римського статуту (документу про заснування суду і його роботу в цілому) зобов'язані затримати Путіна у разі його приїду до цих держав.

ПАР підписала та ратифікувала цей Статут, а отже має виконати свої обов'язки перед МКС. Однак уряд країни неодноразово заявляв, що не робитиме цього, адже Путін мав приїхати на саміт БРІКС до цієї країни вже у серпні 2023 року.

Нещодавно стало відомо, що Путін не відвідає ПАР