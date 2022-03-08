Пара з Вознесенська без зброї прогнала окупантів зі свого двору
Джерело:телеграм "Енергоатом"
Пара з Вознесенська, що на Миколаївщині, без зброї прогнала окупантів зі свого двору. Окупанти хоч прийшли зі зброєю, проте так і вийшли.
Інцидент трапився на Миколаївщині. На кадрах чутно, як троє орків зі зброєю в руках увірвались у двір мирних жителів.
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Чоловік та жінка вигнали орків зі свого двору
Окупанти прийшли у двір до людей та почали кричати: "Чоловіче, виходимо з піднятими руками".
До них без зброї вийшли чоловік та жінка. Вони почали говорити з ворогом. Зокрема жінка почала кричати:
- "Ви хто такі?;
- Ви звідки прийшли".
Далі чутно, як люди спілкуються з окупантом, хоч слова діалогу зрозуміти важко.
Проте згодом помітно, як окупанти починають виходити з двору.
Жінка деяким фактично допомагає, випихаючи в спину. Потім закриває хвіртку.
Пара вигнала окупантів без зброї: дивіться відео
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