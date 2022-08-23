Думали, якщо прилетить, то хай би вбило одразу, – подружжя з Маріуполя про війну

У кожного українця є унікальні спогади про початок війни. Особливий кошмар довелося пережити тим, хто був першим на шляху російських окупантів.

24 лютого російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України. Мешканці Маріуполя Тетяна та Анатолій у рамках проєкту СВОЇ пригадали, що їм довелося пережити того страшного для кожного українця дня.

Читайте до теми Вони прийшли вбивати і вкрали у нас радість, – сім'я з Маріуполя двічі втратила дім через росіян

Яким був початок війни у Маріуполі

Як розповіла Тетяна, 24 лютого вони прокинулися не від вибухів, того дня вони їх не відчули. Тривожним сигналом стало те, що рано-вранці сусід покинув дім, забравши з собою дітей та речі, які вмістилися в автомобіль.

Усі боялися, що росіянам вдасться захопити Маріуполь дуже швидко, адже в Азовському морі було багато ворожих кораблів, звідки міг висадитися десант ворога. Подружжя хотіло виїхати з міста, але така нагода випала не одразу, деякий час навіть довелося жити в окупації.

У нас не було підвалу, і ми тільки молилися: як впаде, то тільки б так, щоб вбило одразу. Бо ми розуміли, що якщо поранить, ніхто ж не приїде, не допоможе. А як вб'є когось, то ховати де будемо? Ну, в городі будемо викопувати могилу. Ми це все проговорювали. Бо ми вже їздили містом цих 3 тижні, і бачили, що там відбувається,

– розповіла Тетяна.

Вони пригадують, що люди лежали просто на тротуарах та дорогах, а довкола все горіло. З кожним днем кількість бомб, які скидали літаки ворога на Маріуполь, зростала.

"Ми сиділи ввечері, полетів літак, було чутно, що він летів і скинув бомбу. І було відчуття, наче ми всі провалилися. Не стало світла. Ось і все", – пригадала жінка.

Дивіться відео до теми – історія пари, якій довелося втікати від росіян з Криму та Маріуполя