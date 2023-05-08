Не турбота про населення, а страх: чому в Росії насправді скасовують паради на 9 травня

Звісно ж, у Кремлі зовсім не панікують через потужну бавовну на нафтобазах та складах Росії, і особливо не панікують через "атаку безпілотників" на Кремль. Проте у все більшій кількості російських міст все ж скасовують "паради побєди".

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, для Росії були б вигідні жертви серед місцевого населення внаслідок "терористичних атак" до 9 травня.

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Не вистачить поліції

У британській розвідці повідомили, що у зв'язку з останніми атаками безпілотників скасовують все більше парадів у російських містах. Мовиться насамперед про нещодавню "атаку дронами" по Кремлівському палацу. Але варто додати, що останнім часом у Росії чомусь також все частіше горять нафтобази та склади з паливно-мастильними матеріалами.

В деяких містах паради залишають, в деяких скасовують. Це не турбота про російське населення. Навпаки – для російської влади, якщо український БПЛА потрапив би в натовп і було кілька жертв, тоді вони б могли ще подякувати Україні за додатковий привід повної мобілізації,

– розповів Іван Ступак.

Ексспівробітник СБУ пояснив, що на початку війни багато росгвардійців поїхали в Україну та везли з собою щити та гумові кийки для того, щоб розганяти український натовп під час поліцейських акцій. Тобто зараз в Росії гвардійців стало менше.

"Їхня логіка така: збирається багато людей на таку урочисту подію. Але у разі, якщо щось піде не за планом і почнуться масові заворушення, то чи буде у них сила, щоб стримати цих людей?", – зазначив Ступак.

У цьому випадку зручніше для них скасувати парад під приводом, що вони турбуються про життя та здоров'я росіян.

Іван Ступак про причину скасування парадів по Росії: дивитись відео

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