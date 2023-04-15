Сподіваюсь, українська "коробка" там теж буде, – нардеп про парад у Москві 9 травня
У Росії оголосили, що парад до 9 травня у Москві таки відбудеться. Натомість у прикордонних регіонах відмовляються від традиційних парадів. Росіяни бояться, що з їхньою технікою може щось статись.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко. Відомо, що парад до 9 травня скасували і в тимчасово окупованому Криму.
До теми Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня
Українська "коробка" під час "побєдобєсія" росіян
Костенко зазначив, що у 2022 році під час параду до 9 травня у Росії не пролітали їхні літаки. Тоді вони пояснили, що не дозволила погода. Однак насправді вони боялись.
Під час параду минулого року у них не відбувся проліт їхніх літаків. Але будь-яка погода для сучасних літаків не є перешкодою. Хмарність була нормальна. Вони злякались, що щось може статися з тими літаками,
– переконаний він.
Народний депутат пригадав, що коли він був курсантом військової академії, брав участь у параді у Києві. Він зауважив, що тоді вони називали війська, які крокували на параді "коробками".
"Сподіваюсь, що українська "коробка" там (у Москві – 24 Канал) теж буде. Сподіваюсь, що наші спецслужби працюють, щоб виставити свою "коробку" на російський парад "перемоги" і дати кращий ефект, ніж всі інші", – сказав Костенко.
Росіяни скасовують паради до 9 травня
- Росіяни скасували паради до 9 травня в Курській та Бєлгородській областях. Глава Курської області Роман Старовой заявив, що парад скасували в цілях безпеки. Водночас у Росії не уточнюють, що саме загрожує їхнім парадам.
- Гауляйтер Сєргєй Аксьонов заявив, що у тимчасово окупованому Криму та Севастополі не будуть проводити паради 1 та 9 травня. Згодом так званий "губернатор" Севастополя це спростував і зазначив, що військовий парад у місті таки проведуть. Він додав, що рішення стосується лише Криму. Севастополь Криму адміністративно не підпорядковується.
- Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" закликає росіян провести парад 9 травня в окупованому Криму. "Атеш" просить надати інформацію про організацію заходу.