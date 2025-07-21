"Трамп приїде хіба на парад на свою честь": чи реальна його зустріч із Путіним і Сі
У Кремлі припускають, що Дональд Трамп може відвідати Китай у вересні й зустрітися там з Владіміром Путіним. Ініціативу прив’язують до параду перемоги у Пекіні, на який уже запросили російського президента.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу назвав ці припущення надуманими. Він зауважив, що така зустріч вигідна Кремлю, однак Трамп навряд чи погодиться на неї в нинішніх умовах.
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Чому зустріч Трампа і Путіна в Китаї малоймовірна?
За словами аналітика, інформація про можливу зустріч Трампа з Путіним у Китаї виглядає як пропагандистська маніпуляція, яка не має під собою реальних передумов. У західних ЗМІ, зокрема з посиланням на The Times, справді з’являлись повідомлення про таку можливість. Однак конкретних домовленостей або офіційних підтверджень немає.
Редакція визначила тему: буде парад, буде Путін — давайте запросимо Трампа. Він, правда, про це ще не знає. І влаштуємо саміт на трьох. Але я далекий від думки, що Трамп приїде. На парад на свою честь — так, він може приїхати,
— зазначив Валерій Клочок.
Він додав, що в західній пресі до такої ініціативи ставляться скептично, а сам Трамп раніше публічно заявив, що "досить займатися цією дурнею, говорити одне, а робити зовсім інше".
Кому вигідна зустріч і що стоїть за чутками?
Як вважає аналітик, інтерес до такого саміту мають насамперед Росія і Китай. Москва демонструє готовність до перемовин, але фактично діє відповідно до інтересів Пекіна. У США ж усе частіше лунає думка, що говорити потрібно не з Кремлем, а безпосередньо з китайським керівництвом.
Путін — це проксі Китаю. Він діє в інтересах Китаю,
— пояснив Валерій Клочок.
Нагадаємо, зустріч на трьох між Трампом, Путіним і Сі Цзіньпіном Кремль пропонує організувати у вересні на честь китайського параду перемоги у Другій світовій війні. Однак у Білому домі таку ініціативу поки не коментують офіційно.