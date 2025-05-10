Парад – демонстрація бажаного потенціалу Росії: генерал-лейтенант оцінив, яким він був

Частина з того, щоб було продемонстровано на параді у Москві 9 травня – це бажаний потенціал, однак на фронті з того, що представила Росія на Червоній площі, зосереджено орієнтовно одна третина.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, навівши приклад "Армати", про яку говорилося багато, але на полі бою цієї техніки у росіян нема.

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Період оголошеного Путіним триденного перемир'я завершується

Росія вживала заходів для протидії можливих атак під час параду 9 травня. Були колапси в російських аеропортах через атаку дронів, але на створення більших проблем для росіян українське військово-політичне керівництво, як зауважив Романенко, не пішло. І це зрозуміло, адже зараз українська сторона прагне досягти 30-денного припинення вогню, а не триденного, яке Путін оголосив в одностороньому порядку, боючись ударів 9 травня.

Зараз питання у тому, що буде після 10 травня, після перемовин Росії з Китаєм, ухвалення військово-політичних рішень. Треба готуватися до гіршого, розглядати різні сценарії,

– озвучив генерал-лейтенант.

До відома! Путін під час параду підійшов до північнокорейських генералів та подякував їм за "звільнення Курської області". Серед них були заступник начальника генштабу Кім Йонг Бок, заступник начальника генштабу і голова головного розвідувального бюро Рі Чан Хо, голова головного оперативного управління в КНДР Сін Кум Чхоль.

Зазначимо, що Центр протидії дезінформації, аналізуючи парад у Москві, зробив висновок, що поки під час параду їхали сучасні зразки озброєння, на полі бою російські війська використовують застарілу техніку, штурмують на мотоциклах, а снаряди доставляють на віслюках.