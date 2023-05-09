Сі Цзіньпін не привітав Путіна з сакральним "Днем перемоги", – ЗМІ

Лідер Китаю публічно не привітав Владіміра Путіна з одним із найголовніших свят – 9 травня. Ба більше, про парад у Москві не згадували навіть у національних ЗМІ.

На парад у Москву до російського диктатора приїхали представники 7 країн. Це викликало неабияке обурення, зокрема Україна розкритикувала ці "візити". Проте Китай, який нібито є партнером Росії, ніяк не привітав Путіна з сакральною для нього датою.

До теми Путін усе менше влаштовує Китай: Сі приїжджав у Росію оцінити рівень його адекватності

У Пекіні проігнорували парад на Червоній площі

Журналісти звернули увагу на те, що на сайті МЗС відсутні публікації з привітанням Путіна з Днем перемоги. На сторінці дипломатичного відомства сьогодні є лише 2 повідомлення – оголошення про призначення нової голови КНР послів Китаю та співчуття президенту Руанди через зливи, які забрали життя людей та завдали неабияких матеріальних збитків.

Окрім того, посольство Китаю в Росії також не повідомляло про привітання від Сі Цзіньпіна чи інші контакти лідерів. Хоча 6 травня лідер КНР разом з дружиною надсилали вітальне послання королю Великої Британії. У кремлівських пресслужбах також немає згадки, що Сі Цзіньпін якимось чином привітав Путіна чи з не найголовнішим святом у році для Росії.

Ба більше, національні медіа Китаю, як і російські пропагандисти також не повідомляють про привітання. Хоча росіяни обов'язково скористалися б нагодою розповісти про "непорушну дружбу" Росії та Китаю.

Малоймовірно, що лідер КНР привітав російського диктатора непублічно. Тому виникає питання – чому "друг Росії" Сі Цзіньпін не привітав Путіна з таким важливим для нього святом.

Китай вперше підтримав резолюцію, в якій Росію назвали агресором

Генасамблея ООН 1 травня вчергове проголосувала за резолюцію, у якій Росія визначена як агресор. "За" проголосували представники 122 країн, серед яких – Китай. За час повномасштабного вторгнення КНР вперше підтримала резолюцію ООН.

У документі мовиться про "безпрецедентні виклики, що стоять перед Європою після агресії Росії проти України та Грузії". Також у резолюції підкреслили, що ООН й Рада Європи повинні співпрацювати з метою підтримки миру та безпеки на "основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави".

Окрім того, документ пропонує відшкодування збитків державам, що стали жертвами російської агресії, та притягнення до відповідальності усіх порушників норм міжнародного права.