Парад у Москві знову "прикрашав" єдиний Т-34: у ЗМІ та соцмережах висміяли окупантів

Уже другий рік поспіль у росіян зовсім не виходить продемонструвати велич і могутність свого режиму. Окрім того що їм доводиться скасовувати святкові заходи в низці прикордонних регіонів через побоювання "бавовни", так ще й техніки бракує для хизування.

Тому вкотре представляти російську "велич" випадає трухлявому і самотньому Т-34. Слід визнати, що цьому старовинному танкові таки вдалося привернути до себе багато уваги, щоправда, не в тому контексті, якого бажали окупанти.

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Замість слави ганьба

Відомо, що для Путіна 9 травня – зайвий привід "пограти м'язами" перед "недружнім Заходом". Задля цього багато років поспіль на парад до Москви звозили багато різної техніки, зокрема сучасної. Однак війна в Україні все змінила.

Тепер другий рік поспіль Кремль випускає на урочисту ходу по Червоній площі самісінький Т-34. Інша ж ворожа зброя або ліквідована влучними ударами захисників, або задіяна у бойових діях.

Щоб проводити паради з колишньою помпезністю, Путіну бракує ресурсів, зауважили у Newsweek.

OSINT-аналітик Олівер Александер звернув увагу на відсутність на святі провідного та найпотужнішого танка російської армії Т-14 "Армата". Дослідник іронічно зазначив, що цей танк занадто дорогий не лише для використання окупантами у війні в Україні, але й для "виснаження парадом перемоги".

Керівник Московського бюро Financial Times Макс Седдон теж не пропустив можливості поглузувати.

Цей Т-34, легендарний радянський танк часів Другої світової війни, був єдиним російським танком, представленим сьогодні на параді перемоги на Червоній площі. Всі інші, мабуть, десь зайняті!

– ідеться в повідомленні журналіста.

Проукраїнський оглядач (((Tendar)) спробував "вступитися" за нещасний Т-34, наголосивши, що він принаймні працює.

"Ніщо не говорить про другу армію у світі більше, ніж самотній танк на параді до Дня перемоги другий рік поспіль", – написав інший користувач "Х".

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