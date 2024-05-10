Розвідка Британії розповіла, як війна вплинула на цьогорічний парад у Москві до 9 травня

Розвідка Британії розповіла про вплив війни та втрати армії окупантів на цьогорічний парад до 9 травня у Москві. Аналітики зазначають, що росіяни значно зменшили масштаб, особливо якщо порівнювати з часами до повномасштабного вторгнення.

Наприклад, на заході кількість авіації була обмежена, а також окупанти викотили лише єдиний Т-34. Окрім цього, росіяни вирішили скасувати паради у більшій кількості міст, аніж то було ще рік тому.

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Святкування окупантів

Розвідка Британії пише, що у Росії на честь так званого "дня побєди" були скасовані заходи в 24 містах. Перш за все це торкнулося тих населених пунктів, які межують з Україною. Ймовірною причиною цього західні розвідники називають погану безпеку. Водночас у 2023 році урочистості скасували у 21 місті.

Хоча проліт літаків над Москвою відновили, і в ньому взяли участь дев'ять винищувачів СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, парад зменшили у масштабах: під час нього представили менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами,

– пише Міноборони Британії.

З 30 підрозділів на параді понад дві третини були представлені військовими академіями, молодіжними та ветеранськими організаціями. Крім того, були присутні підрозділи внутрішньої безпеки та служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією спецслужб, загалом у параді взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів і військовослужбовців. Минулого року їх було менше – 8 тисяч, проте ця кількість недотягує до рівня параду у 2022 році, коли у ньому взяли участь 11 тисяч військовослужбовців

Окрім цього, попри те, що на російському параді показали 61 військовий транспортний засіб, там майже не було важкої бронетехніки або гусеничної військової техніки. Єдиний танк на параді – церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад. У 2020 році росіяни витягли на парад 20 одиниць важкої техніки.

Що було на параді у Росії