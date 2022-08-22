Головна "українська мрія" путіна таки здійснилася, але не так, як він хотів

Про "парад" на Хрещатику розгорнутої офіційної інформації поки немає, бо деякі "учасники параду" ще в русі.

Правила безпеки

Одразу ухвалили мудре рішення не відганяти громадян, поки розставлятиметься техніка. Бо відігнати все одно не вийшло б.

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Єдине та величезне прохання до відвідувачів – будьте, будь ласка, обережні. Багато гострого металу. Не треба засовувати своїх дітей повністю в горілу техніку. І діти, й дорослі будуть лазити, це зрозуміло, ніякі огорожі та патрулі не допоможуть. Просто лазьте дуже акуратно.

Широкий асортимент залізяччя

Пам'ятайте – ця техніка в прямому значенні з поля бою, її ніхто спеціально не вилизував. Як можна побачити з уже виставленого, у "параді" візьмуть участь основні бойові танки рф –Т90, Т80, Т72 різних модифікацій, САУ ("Мста-С", "Акація", "Гвоздика", "Хоста"), бронетехніка (БТР82, БМД, різні БМП, машини на базі МТЛБ тощо), "Тигри", "черепашки", зразки реактивної артилерії ("Град", "Ураган").

Є цікаві штуки – типу БМО-Т. Є аналогівнєти типу ЗРПК "Панцир-С1", важкі вогнеметні системи "Солнцепек" із зарядним пристроєм, камази "Тайфун" тощо.

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Серед іншого – привезли залишки ракет С300 та реактивних снарядів, якими обстрілювали Харків.

Представлено техніку з усіх напрямків.

Формально: виставка організована згідно з рішенням КМУ силами Міноборони, МВС (+ДСНС, Нацполіція) за участю ВЦА. Спонсори виставки – ЗСУ, НГУ, ГУР МО та інші структури сил оборони України.

Важливе – як виглядає "парад" ворожої військової техніки на Хрещатику: дивіться відео