Парад маргіналів: у Росії виникли серйозні проблеми з "легалізацією" окупації Півдня України

Після того, як російські військові зайняли Херсон та просунулися південними містами до Маріуполя, пропагандисти почали розповідати про те, що Путін готується до проведення параду в єдиному захопленому обласному центрі. Однак для подібної акції загарбникам треба оголосити про створення якоїсь "республіки".

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, росіяни розглядають нещодавно окуповані території Херсонщини та Запоріжжя не лише як регіони, де можна проводити примусову мобілізацію. У Кремлі вважають цілком оптимістичним варіант залишення військ РФ на Півдні України та замороження конфлікту за допомогою чергового "Мінська".

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Але поставити собі завдання максимум у вигляді створення лінії зіткнення у чотирьох областях України Путін хоче лише у випадку провалу наступу на Донбас.

Сподівались на повторення ситуації з ОРДЛО

Хоча зі своїми планами щодо більшої частини Херсонщини та півдня Запоріжжя у Москві ще не визначились, роботи зі створення квазіреспублік ведуться понад місяць.

Перед початком вторгнення кремлівський диктатор, очільники ФСБ та Генштабу цілком реально вважали, що при появі російських військ знайдеться безліч посадовців, які одразу перейдуть на бік окупантів.

Втім, серед чиновників чи представників мерій на тимчасово окупованих територій колаборантів фактично не знайшлося. Тож спиратися на якісь одиничні випадки згоди на співпрацю росіяни банально не змогли. І це призвело до провалу та сповільнення "легалізації" створення псевдоутворень.

Для того, щоб створити хоча б для власних споживачів картинку "величезних проросійських настроїв" на Херсонщині та Запоріжжі, росіяни перейшли до нової тактики, яку "обкатали" на Донбасі ще у 2014-му.

Під час так званої "русской весны" у Путіна швидко зрозуміли, що "Партія регіонів" втратила довіру серед суспільства, через що всі акції із захоплення влади представляли "народним бунтом". Обличчями цих безглуздих маршів хитателів парканів стали "люди з народу" – дрібний підприємець Павло Губарєв, співак у ресторанах Олександр Кофман, сантехнік Олександр Захарченко та інші виродки, які насправді були геть ніким.

Крім того, захоплення Донецька та Луганська проходило з тотальною співпрацею з місцевими посадовцями, поліцейськими, прокурорами та суддями. На Запоріжжі та Херсонщині нічого подібного не спостерігається, оскільки росіяни не готували настільки потужну операцію з підкупу та обробки людей на стратегічних для них посадах.

І хоча на Півдні України увесь цей час був доступ до російських каналів, вони не мали пропагандистського впливу. Тому майже кожна хоча б мінімально притомна людина змогла зрозуміти, що "русскій мир" – кров, лайно та беззаконня. Добровільно виступати за те, щоб у будь-яке місто приходила Росія, можуть лише зовсім неадекватні особи. Лише таких окупанти й змогли знайти.

Зможуть провести парад педофілів та наркоманів

Російські спецслужбісти, які мають показати Путіну натовп з нібито проросійськи налаштованих громадян у Херсоні, Енергодарі, Бердянську та Новій Каховці, зіштовхнулися з неабиякими проблемами, оскільки організувати масштабний парад та святкування створення "ХНР" з правильною картинкою дуже важко. Крім того, саме святкування можуть перенести до Бердянська, який перебуває трохи далі від фронту.

Фактично у єдиному параді, який загарбники можуть провести на окупованій території, можуть взяти участь лише наркомани, педофіли та відщепенці. У Херсоні на посаду "народного мера" претендує колишній регіонал та ексмер Володимир Сальдо, який не користується жодною підтримкою серед місцевих мешканців. Втім, зрадник, треба визнати, має хоча б натяк на представницький вигляд.



Володимир Сальдо дуже хоче очолити окупований Херсон / Фото 24 каналу

Так само зрадників із "Партії регіонів" та "ОПЗЖ" знайшли у Каховці та Енергодарі, де співпрацювати з окупантами вирішили Павло Філіпчук та Андрій Шевчик.

Набагато гіршою для росіян є ситуація в Бердянську, де загарбники змогли підібрати на посаду "мера" Олександра Сауленка. До окупації населеного пункту він шукав роботу та хотів обійняти посаду інженера з охорони праці. Відомо, що за плечима Сауленка – довгий тюремний термін за педофілію.



"Мер" Бердянська сидів за педофілію / Фото "Запорізькі вісті"

Не менш цікавою є особа "заступника", якого призначив "очільник Бердянська". Микита Самойленко, який працював двірником, проїхався соціальним ліфтом та відтепер організовує роботу з підготовки міста до святкування побєдобєсія.



Микита Самойленко був двірником, але став "заступником народного мера" / Фото "Запорізькі вісті"

Ще більш епічним виглядає спроба росіян посадити хоча б когось з місцевих на посаду "очільника" Генічеська. Охочих стати "народним мером" не знайшли навіть серед місцевих маргіналів, тому окупантам довелося шукати в Криму хоча б когось, хто має стосунок до цього місця. Знайшовся Геннадій Сівак, який зрадив Україну ще у 2014-му. Він топив за окупацію півострова, після чого відправився воювати на Луганщину та приохотився до наркотиків.



Бойовик з Донбасу очолює окупований Генічеськ / Фото з соцмереж

Приблизно така ж ситуація спостерігається і в інших населених пунктах, які перебувають під окупацією. Росіяни не можуть залучити до співпраці хоча б якусь кількість кваліфікованих людей, що мають підтримку серед жителів. І це величезна проблема для загарбників, яку вони зможуть вирішити виключно залякуванням та силою.