Решта – спочиває в Україні: у Москві на параді була найменша за 15 років кількість військових

Попри скасування святкувань 9 травня у низці міст Росії, у столиці самої країни-агресорки парад таки вирішили провести. Однак замість помпезності, яку виставляли на показ не один рік поспіль, цьогорічний парад Перемоги показав лише виснаження російської армії через понад рік повномасштабної війни проти України.

І мовиться не лише про скромнішу за попередні роки кількість озброєння та відсутність літаків, а й про кількість самих військових на святкування 9 травня. Як зазначили російські ЗМІ, цьогоріч їх було лише близько 8 тисяч, повідомляє 24 Канал.

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Мінімальна кількість військових

Таку мінімальну кількість військових на параді в країні, ідеологія якої ледь не побудована довкола мілітаристської основи, востаннє бачили 15 років тому, у 2008-му. І це при тому, що спершу в "міністерстві війни" Росії повідомляли про участь щонайменше 10 тисяч військових.

Варто зауважити, що навіть у першому параді під час так званої "спецоперації", а також у "ковідний" 2020 рік військових на святкуванні було більше. Так, на Червону площу вийшли:

у 2022 році – 11 тисяч військових,

у 2020 році, коли парад перенесли через пандемію, 14 тисяч військових.

Також у 2023 році не дорахувалися парадних розрахунків одразу кількох військових з'єднань, які ще рік тому топтали бруківку перед Кремлем. Зокрема, не було військовослужбовців:

4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії,

2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії,

27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської бригади,

45-ї окремої інженерної бригади.

Як зауважили у російських же ЗМІ, 4-а гвардійська танкова Кантемирівська дивізія брала участь у війні проти України. Вона перебувала на Харківському напрямку восени 2022 року, у той час, як Україна здійснила масштабний контрнаступ. Про серйозні збитки, яких зазнали російські сили, тоді повідомляли і у Forbes, і в Інституті вивчення війни.

Жалюгідний показ техніки

Окрім живої сили, через війну в Україні та вправну роботу ЗСУ, не доїхала й велика кількість військової техніки. Зокрема, не було сучасних танків, БТР, БМП, літаків та іншої техніки.

Натомість любителям "побєдобєсія" показали броньовані автомобілі "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетні комплекси "Іскандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Скромно було й з танками, адже на огляд публіки вивели лише один Т-34.

Натомість минулого року, коли загарбники країни-агресорки не покидали надій ось-ось "поснідати у Києві", на парад вивели значно більше військової техніки. Серед неї було 20 танків (Т-72, "Армата", Т-90), 10 БМП, 5 БРР-82А, 13 БТР, 10 БМД-4М. Також у 2022 році перед Кремлем можна було побачити 6 "Іскандерів", 4 комплекси "Бук-М3", 4 "Тор-М2", 8 ракетних установок С-400, 8 гаубиць "Мста-С", 3 "Ярси", 7 машин "Торнадо-Г", 7 "Тайфун-К", 3 "Тайфун-ВДВ", 6 "Тигр-М", 9 роботехнічних комплексів "Уран-М" та 4 машини "Урал-63704".

І при всій цій "величі" диктатор Путін виступив з традиційними абсурдними заявами. Мовляв, сьогодні відбувається "новий похід" Заходу на Росію з використанням "неонацистської нечисті з усього світу", однак Росія, звісно ж, "переможе".