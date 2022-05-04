"Паради" на фоні руїн: як окупанти готуються "святкувати" 9 травня

Як й прогнозувалося, агресор наполегливо поширює на окуповані території карго-культ "перемоги Росії 9 травня", який вже не має ніякого відношення до трагічних реалій Другої світової війни.

Зокрема, у Криму "паради перемоги" анонсовані у Керчі, Сімферополі та Севастополі та з 3 травня почалися "репетиції" цих заходів.

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Анонсовані "паради перемоги"

Водночас окупанти оголосили про "перенесення параду" в Донецьку до злочинного нібито "повного контролю над територією республіки", що у практичному вимірі означає, що цього ніколи не станеться узагалі; щодо Луганська – це "незручне питання" окупанти узагалі замовчують.

Також раніше агресор анонсував "парад перемоги" у Маріуполі, де досі тривають запеклі бої українських захисників міста на "Азовсталі".

Населення окупованого Сходу України пояснює скасування "парадів" простим фактом – знищенням відповідних угрупувань окупантів до такого рівня, що "паради" просто нікому проводити.

Окупанти не готові до "переможних" заходів / Фото з фейсбуку Бориса Бабіна

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Крим стає епіцентром пропаганди

Також у квітні окремі колаборанти заявляли про наміри "святкувати перемогу" в окупованих Бердянську, Каховці, Мелітополі та Херсоні. Наразі невідомо про те, чи відбудуться відповідні заходи – адже й окупантам, й місцевому населенню нема чого святкувати, але з протилежних підстав.

Перші розуміють ненависть до них абсолютної більшості населення, а другі добре усвідомлюють жахи та ризики встановленого агресором карального режиму. Примітно, що "парад перемоги" скасований й в окупованому Тирасполі.

Таким чином "епіцентром" російської пропаганди на травень 2022 року стає саме окупований Крим, але й там "свято" стає дуже специфічним. Це пов'язане не лише із "особливими" настроями армії окупантів після кривавої лазні на фронті, але й загальним станом інфраструктури.

Прикладом, як "раптово з'ясувалося" у Севастополі низка ключових пам'яток Другої світової війни, таких як культовий бронепоїзд та монумент "Штик та вітрило" перебувають, через недбалість окупантів, у вкрай занедбаному стані. Міська інфраструктура Керчі та Сімферополя також перебуває у критичному стані та нещодавній "пожежний" візит так званого "голови уряду Криму" на схід півострову ситуацію, звісно, не виправив.

І тому, хоча кримські "паради" не пройдуть повз знищених спальних районів та братських могил мирного населення, як це планується агресором у Маріуполі, вони й у Криму відбудуться на фоні руїн та розрухи, які на окупований півострів злочинно принесли саме "російські переможці".

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