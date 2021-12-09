Паралельно з "Норманді": США візьмуть активну участь у завершенні війни на Донбасі

Штати заявили, що візьмуть активну участь у завершенні війни на Донбасі. Володимир Зеленський заявив, що обговорили це питання з Джо Байденом.

Відповідну заяву Андрій Єрмак зробив за результатами перемовин Байдена та Зеленського. Про це розповів у прямому ефірі 9 грудня.

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США візьмуть активну участь у завершенні війни на Донбасі

Глава Офісу Президента заявив, що Україна не зупиняється у боротьбі з Росією. Зокрема він пояснив, що президент Джо Байден привітав українські ініціативи, які сьогодні (мовиться про 9 грудня – 24 канал) під час засідання тристоронньої контактної групи не знайшли підтримки від учасників. Зокрема мовиться про те, що:

Україна запропонувала повернутися до режиму повного припинення вогню, яке було досягнуто в 2020 році, проте проіснувало всього декілька місяців;

відкрити два контрольних пункти в'їзду/виїзду "Золоте" та "Щастя";

Україна надала списки людей на звільнення.

Єрмак пояснив, що Джо Байден дуже обізнаний з усіма трьома українськими ініціативами.

Сполучені Штати ухвалили для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватись, залежатиме від багатьох обставин – це може бути "паралельний трек" разом із нормандським форматом,

– заявив Єрмак.

Єрмак таокж запевнив, що працюватимуть над проведенням саміту лідерів нормандсьного формату. Водночас глава ОП запевнив, що американські партнери дуже зацікавлені в тому, щоб в Україну прийшов мир.

Зеленський прокоментував перемовини з Байденом

Володимир Зеленський написав у твітері, що завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом.

Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні,

– написав Президент України.