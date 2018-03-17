Паралімпіада-2018: Григорій Вовчинський здобув для України чергове "срібло"

Україна виборола загалом 20-ту нагороду на Паралімпійських іграх, що відбуваються у південнокорейському Пхьончані – у лижній гонці на 10 кілометрів Григорій Вовчинський здобув "срібло" серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

Українець відстав від першої сходинки на 10 секунд і фінішував із часом 26 хвилин 39,5 секунд.

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Зауважимо, що це вже шоста медаль спортсмена з Черкащини на Паралімпіадах. У Ванкувері-2010 та Сочі-2014 Вовчинський виграв одне "золото" та по два "срібла" і "бронзи".

Першу ж сходинку посів японець Йошініро Нітта (26:29.9), а третім фінішував канадієць Марк Арендз (27:10.1).

До слова, на четвертій позиції розмістився ще один українець Ігор Рептюх, який відстав від лідера на 34,9 секунди.



Паралімпіада-2018: Результати лижної гонки серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату